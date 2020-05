Vite al Limite, Christina perde 250 chili: trasformazione record | FOTO

Christina è una delle protagoniste del programma televisivo di RealTime, Vite al Limite. La sua è una trasformazione a dir poco record, con una perdita di peso incredibile di 250 chili.

Quando Christina Phillips si è iscritta al programma televisivo di TLC My 600-lb Life, qui in Italia prodotto da RealTime con il nome di Vite al Limite, pesava 317 chili. La donna ha deciso di cambiare la sua vita con l’aiuto del Dottor Nowzaradan e, dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico di bypass gastrico, ha perso 250 chili. “E’ stato davvero incredibile rivivere la mia vita, ora posso fare molto di più. E’ davvero grandioso“, ha raccontato.

“Prima non riuscivo a camminare. Ora, potrei fare qualsiasi cosa a cui ho pensato“, racconta Christina. Non tutte le persone che appaiono sul programma di RealTime riescono, però, a cambiare le proprie abitudini e a tenere a bada il peso, ma non è il caso di Christina. Grazie all’aiuto del dottor Younan Nowzaradan la donna oggi pesa 67 chili. Oggi Christina non ha bisogno dell’aiuto di nessuno per passeggiare o fare la spesa: “Le cose semplici della vita sono divertenti per me, so che sembra sciocco ma è la risposta onesta“, ha detto. “Solo camminare e poter andare al parco con mio nipote mi rende felice. E’ la cosa più semplice come portarlo al parco o andare a fare shopping o guidare, ma prima tutte queste cose non potevo farle. La mia vita è cambiata ed è grazie al dottor Nowzaradan se oggi sono viva“.

Christina oggi è una donna felice

Christina è apparsa anche nella trasmissione Vite al Limite: come siamo adesso e ha raccontato le difficoltà di perdere moltissimi chili. “Sono molto più felice ora. Essere in grado di alzarmi la mattina senza avere la sensazione di morire è una cosa impagabile. Ringrazio Dio per questo. Sono così fortunata ad avere una seconda possibilità nella vita“. Christina oggi ha divorziato dal marito Zach, che non approvava la sua indipendenza ritrovata. “Avevo una relazione davvero violenta e penso che abbia avuto un impatto negativo su di me”, ha raccontato“.

