Vite al limite, chi è Joyce Del Viscovo: come è diventata oggi

Joyce Del Viscovo è una delle protagoniste del programma di RealTime, Vite al Limite. E’ una paziente del Dottor Nowzaradan che si è rifugiata nel cibo dopo il divorzio dei genitori.

La storia di Joyce Del Viscovo, protagonista di Vite al Limite, il programma in onda su RealTime, il canale 31 del Digitale Terrestre, è molto drammatica. Joyce è una giovane di 28 anni che vive nella città di Garnder, in Kansas. A causa delle sue tristi vicissitudini familiari, come il divorzio dei suoi genitori, si è rifugiata nel cibo arrivando a pesare 344 chili.

Leggi anche -> Vite al limite chi è Lindsey: pesava 293Kg, ecco come è oggi

Joyce ha bisogno di cure 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non riesce a fare quasi nulla senza l’aiuto di altre persone. La signora Del Viscovo non riesce ad accettare moltissimo i consigli e le direttive che gli vengono date dal Dottor Nowzaradan, che riteneva che dovesse seguire una dieta ferrea. L’infanzia della donna era stata molto triste e il divorzio dei suoi genitori ha avuto un grande impatto sulla sua vita tanto da portarla, arrivata quasi a 30 anni, a lottare tra la vita e la morte poiché la sua grave obesità ha rischi molto seri sulla sua vita. Durante la trasmissione Joyce non si è mostrata propensa a cambiare le sue abitudini ed ha accusato la produzione del programma di Vite al Limite di non essere adeguata.

Leggi anche -> Vite al limite, chi è Destinee: come è diventata oggi

Com’è diventata Joyce oggi

Da quando le strade del programma si sono divise con quelle di Joyce, non si hanno molte informazioni sulla donna. Se in un anno grazie alla trasmissione era riuscita a perdere appena 55 kg, arrivando al peso di 289 kg, non sembra che da sola sia riuscita ad ottenere risultati migliori. La donna negli 11 mesi di trasmissione aveva accusato la bilancia per il suo peso, o il Dottor Nowzaradan per averle dato una dieta assurda.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!