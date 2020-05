È Giulia Salemi questa volta ad avere la parola. I riflettori sono puntati su di lei e sulle sue scioccanti parole: la donna racconta il dolore segreto.

È il turno di Giulia Salemi per far parlare di sé. La modella italo-persiana racconta in diretta il suo dolore segreto. Sono parole cariche di sofferenza quelle pronunciate dalla donna. Ieri Giulia è stata ospite in collegamento con Caterina Balivo per il programma Vieni da me. Scopriamo insieme le sue scioccanti dichiarazioni e l’intervista.

Durante l’intervista, volta alla presentazione del suo prossimo libro, la modella Giulia Salemi si lascia andare. l’ex gieffina ha raccontato degli amori passati, revocando anche un episodio molto doloroso. “Nel libro non ci sono solo aneddoti divertenti sulle mie sfighe in amore.” dichiara la donna. “Racconto anche di quando un mio ex fidanzato mi ha dato uno schiaffo” continua lei. Sembrerebbe dunque che la bellissima modella sia stata vittima di un episodio di violenza fisica in passato. Non mancherà infatti a concludere il suo discorso con un messaggio rivolto a tutte le donne in situazioni di pericolo.

Giulia Salemi e il suo prossimo libro: in collegamento racconta una delle pagine più dolorose

In collegamento per la trasmissione Vieni da me, Giulia Salemi presenta il suo prossimo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato.” Durante il suo discorso, la donna revoca un episodio del suo passato doloroso: lo schiaffo ricevuto dall’ex fidanzato. È premura però della modella quello di lanciare un messaggio a tutte le donne vittime di violenza. “La prima volta che un uomo è violento con voi, scappate, perché lo rifarà.” Poi prosegue con il suo racconto: “Con me questo ragazzo si era presentato come un principe azzurro, la copertina era perfetta e allettante ma poi con l’alcol si trasformava.” Sembrerebbe non essere stato dunque tutto rose e fiori per la povera Giulia. “Spero che il coraggio che ho avuto nel raccontare spinga tante donne a scappare e denunciare” conclude, scatenando gli applausi in studio.

