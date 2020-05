Giulia Salemi ha un nuovo fidanzato, ecco tutta la verità

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi, è stata al centro di numerosi voci per quanto riguarda il suo nuovo fidanzato

Dopo la storia d’amore con Francesco Monte, l’ex gieffina Giulia Salemi sta pensando al presente. Della sua vita personale non ha mai parlato, ma oggi pomeriggio è arrivata una risposta misteriosa. Oggi ha attivato le domande su Instagram con scritto: “Sfogatevi”. Così una fans ha risposto: “Credo che in questo periodo tu abbia trovato qualcuno. Ma non credo che il -5 sia rivolto a questo”. Subito è arrivata la risposta misteriosa della Salemi: “Chissà. Ma ora non parliamo di me parliamo di voi”.

Fidanzato Giulia Salemi, il nuovo fidanzato

La stessa Salemi un mese fa aveva svelato di essere single, ma a gennaio si era parlato di un ragazzo misterioso di nome Luigi. Qualcosa succederà nella sua vita il 6 maggio, ma ancora non è stato svelato nulla.