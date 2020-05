Giulia Salemi: “Vi spiego cosa è successo con Francesco Monte” – VIDEO

Esce il libro della modella e influencer Giulia Salemi, che in un’intervista svela: “Vi racconto cosa è successo con Francesco Monte”.

Si chiama “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” il libro della modella e influencer Giulia Salemi, che esce in questi giorni. Una sorta di diario e confessione, come ha rivelato lei stessa a ‘Chi Magazine’, facendo anche qualche spoiler.

Nel libro, infatti, si parlerà anche della rottura della relazione con Francesco Monte. Lei però chiarisce: “Non parlo di lui, ma parlo di me quando stavo con lui”. Ricorda quindi: “Non ho mai voluto fare gossip su questa storia e non mi considero né vittima né carnefice, ma non potevo non parlarne dal momento che in questo libro non ho nascosto nulla della mia vita”.

“Parlo delle mie sconfitte per aiutare chi si sente l’unico sfigato sulla terra e concludo tutto con un sorriso e una frase giocosa perché voglio lanciare un messaggio di speranza”, sottolinea Giulia Salemi. Poi chiosa: “A volte le risposte semplici sono le migliori. In generale parlo di storie finite male in cui non ero così speciale per l’uomo con cui stavo. Ma se non sono abbastanza per te, non significa che sia così per tutti”.