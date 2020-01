Giulia Salemi, chi è la mamma Fariba Tehrani: età, storia, curiosità

Fariba Tehrani è nota al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato insieme alla figlia Giulia Salemi a Pechino Express 2015, e non solo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Fariba Tehrani è diventata famosa come mamma di Giulia Salemi, giovane ed esuberante modella e attrice, ma in seguito si è fatta apprezzare dal grande pubblico di Pechino Express. Vive da tanto tempo in Italia, dove ha aperto un prestigioso centro massaggi e benessere a Piacenza. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Giulia Salemi, chi è: età, carriera, vita privata della showgirl

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Fariba Tehrani

Fariba Tehrani, classe 1962, è originaria di Teheran, in Iran, ma si è trasferita in Italia quando era ancora molto giovane. Arrivata a Roma, ha cominciato a lavorare in un centro estetico e qualche anno dopo, grazie alla sua determinazione e ai suoi sacrifici, è riuscita ad aprirne uno tutto suo, affermandosi come una vera esperta di bellezza. Anche per questo su Facebook la Nostra si diverte a dispensare consigli riguardo ai migliori trattamenti estetici a tutte le sue follower (e sono tante).

La seguace più accanita di Fariba Tehrani, però, sicuramente sua figlia Giulia Salemi che, oltre ad aver preso dalla madre i bellissimi tratti mediorientali ha instaurato con lei un rapporto di grande affetto e complicità. Ed è anche grazie alla crescente popolarità di Giulia (che ha tra l’altro partecipato a Miss Italia 2014) che Fariba ha avuto l’occasione di diventare una delle concorrenti di Pechino Express 2015.

Fariba ha descritto il rapporto con sua figlia come uguale a quello delle protagoniste di Una mamma per amica! Le due sono davvero inseparabili e tra loro non esistono segreti, soprattutto da quando Fariba ha divorziato dal marito e padre di Giulia. Grazie alla sua esperienza nel campo della bellezza, inoltre, Fariba ha avuto l’opportunità di partecipare al programma di La 5 Basta Poco, per la gioia del pubblico a caccia dei suoi preziosi consigli.

Leggi anche –> Grande Fratello, gran rifiuto della mamma vip: “Lo faccio per mia figlia” VIDEO

EDS