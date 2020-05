Polizia trova il corpo di una donna smembrato in più parti nel parco

Durante una normalissima domenica un membro del personale del parco cittadino ha trovato alcune parti del corpo di una donna ed ha avvertito la polizia.

Lunedì mattina uno degli addetti del Reddish Vale Country Park di Stockport ha trovato alcune parti di un corpo smembrato. A quel punto l’uomo ha chiamato la polizia. Gli agenti sono giunti con il reparto di scientifica per esaminare le parti del cadavere e quello dell’unità cinofila per ritrovare le parti mancanti del corpo. In seguito al test del dna si è scoperto che la vittima dell’efferato omicidio era Yvonne Lawson McCann, donna molto conosciuta nel borgo britannico e madre di due bambini.

Per tutta la giornata gli agenti hanno esaminato il parco in cerca di prove che potessero condurre all’assassino. probabilmente l’efferato omicidio non è avvenuto nel parco, visto che la zona è ampiamente controllata per le regole atte a contrastare la diffusione del Covid-19. L’uomo dunque potrebbe aver ucciso Yvonne durante la notte, per poi disperderne le parti del corpo nel parco. In ogni caso la polizia ha già arrestato un sospetto e lo sta interrogando, si tratta di un uomo di 48 anni.

Polizia indaga, i parenti esprimono il loro dolore

Mentre le indagini continuano, i parenti e gli amici della vittima hanno manifestato il loro dolore per la scomparsa della donna. I figli l’hanno salutata con un semplice: “Ci manchi mamma”, mentre una cara amica non si capacità di quanto successo: “Per favore ditemi che non è vero”. Scosso anche uno dei residenti della zona che al ‘Daily Star‘ ha dichiarato: “E’ follia. Non ti aspetti che possa accadere vicino a casa tua. E’ scioccante sentire che qualcosa del genere sia successa”.