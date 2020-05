Ci sono due arresti per l’omicidio di una adolescente. Il corpo della ragazza uccisa trovato abbandonato in un bosco dopo diversi giorni.

C’è la conferma ufficiale: il corpo della ragazza uccisa ritrovato all’interno di un bosco appartiene a Louise Smith, una adolescente di soli 16 anni che era scomparsa di casa da circa due settimane. La sparizione era avvenuta a Leigh Park, nella regione inglese dell’Hampshire.

Dopo il ritrovamento avvenuto il 20 maggio ha avuto luogo un esame sui resti ed il test del Dna ha confermato che si trattata della povera Louise. La ricostruzione svolta dagli inquirenti riporta che l’uccisione sarebbe avvenuta in un luogo diverso. L’assassino avrebbe poi raggiunto il luogo boschivo, alquanto isolato, per scaricare lì il corpo della ragazza uccisa. L’ultima volta che la famiglia della 16enne l’aveva vista era avvenuta nel corso di un normalissimo momento in casa. La giovane aveva detto di volere uscire per prende un pò di aria fresca, potendo godere del vantaggio di vivere in una area di campagna.

Ragazza uccisa, arrestata una coppia di giovani sposi

Cosa che aveva attenuato il lockdown al quale anche l’intero Regno Unito era sottoposto come il resto del mondo. Da quella passeggiata però Louise non ha mai fatto ritorno. Il cadavere è stato trovato a breve distanza da casa. La polizia inglese ha già effettuato degli arresti per questo delitto, ponendo in stato di fermo ufficiale Shane e Chazlynn Jayne Mays, una coppia di sposi entrambi di 29 anni, che per primi avevano denunciato la sparizione della adolescente. I due avevano anche avvertito la famiglia della ragazza.

