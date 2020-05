Elisa Isoardi esce allo scoperto: “Tutta la verità sulla Clerici”

Elisa Isoardi ha finalmente parlato del rapporto che ha con la collega Antonella Clerici, chiarendo senza possibilità di fraintendimenti cosa pensa di lei.

La conduttrice de ‘La Prova del Cuoco‘, Elisa Isoardi, è tornata a parlare del proprio lavoro in un’intervista concessa al settimanale ‘Nuovo‘. L’intervistatore non si è lasciato scappare l’occasione di chiarire la presunta rivalità tra lei e Antonella Clerici, la conduttrice che prima della Isoardi ha condotto il programma di cucina della Rai. Sin da quando c’è stato il cambio al timone, infatti, è stata alimentata la voce della presunta rivalità tra le due.

Per altro nell’ultimo periodo tali voci hanno ripreso vigore con l’indiscrezione che, a partire da settembre, proprio la Clerici sostituirebbe la Isoardi nella fascia mattutina con un nuovo programma. L’ex fidanzata di Matteo Salvini, tuttavia spegne tutte le polemiche spiegando che si tratta solo di indiscrezioni: “Rivalità? Così leggo…Ma come potrebbe esserci rivalità visto che io ho imparato da lei? A 37 anni sto cercando di portare avanti un programma che Antonella ha lasciato in modo eccellente…Quindi, per quanto mi riguarda, non c’è rivalità…E credo sia reciproco…”.

Elisa Isoardi: “Peccato per Ballando, è un bellissimo programma”

Tra aprile e maggio Elisa sarebbe dovuta essere una delle protagoniste di ‘Ballando con le stelle’. Il programma Rai è uno dei più seguiti dell’intero palinsesto televisivo e parteciparvi avrebbe sicuramente rappresentato una bella esperienza per la conduttrice: “E’ un programma molto bello, va assolutamente preso con uno spirito di competizione leale…Purtroppo siamo stati bloccati dalla pandemia, quindi non sono riuscita a conoscere il resto del gruppo…”.

Infine la conduttrice risponde alle curiosità sulla sua vita personale e su un possibile nuovo compagno e spiega: “Al momento il mio unico amore è il mio cane Zenit…”. La priorità di Elisa in questo momento è il lavoro e non va alla spasmodica ricerca di un fidanzato con cui stare, dunque se capita capita. Di una cosa è certa, l’uomo in questione non dovrà mai interferire con il suo lavoro: “un uomo deve amarmi per quella che sono…”.