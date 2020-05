La Prova del Cuoco: lunedì torna Elisa Isoardi, ecco tutte le novità

Dal prossimo 25 maggio Elisa Isoardi riprende il timone de La Prova del Cuoco, con un “menù” ricco di sorprese, a partire dagli chef in collegamento.

L’appuntamento è per lunedì prossimo, 25 maggio, alle 12 su Rai 1: Elisa Isoardi torna a La Prova del Cuoco con in serbo tante gustose (è il caso di dirlo) sorprese e novità. Al suo fianco ci sarà Claudio Lippi, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Si comincia con tanti collegamenti e testimonianze di persone straordinarie che, con coraggio, umiltà e creatività, hanno lottato per sopravvivere a un presente difficile e reinventarsi per guardare avanti.

Cosa bolle in pentola a La Prova del Cuoco

Nel “menù”e ci saranno vecchie conoscenze de La Prova del Cuoco come Alessandra Spinsi, Daniele Persegani, Sergio Barzetti, Joseph Micieli, Sal de Riso, Natale Giunta e Cristian Bertol, che per la prima volta faranno compagnia al pubblico in collegamento con ricette sempre nuove. E altri chef come Gabriele Bonci, Angelica Sepe, Gianfranco Pascucci, Marco Rufini, Natalia Cattelani e Luisanna Messeri si cimenteranno con piatti inediti.

Tra le novità a La Prova del Cuoco anche due nuovi duelli: la “Sfida in Famiglia”, che vedrà lo scontro tra due componenti di una famiglia di ristoratori e non, e il “Derby della Capitale”, nel quale si sfideranno due ristoratori di Roma e del Lazio a colpi di amatriciana, cacio e pepe, carbonara e non solo. Il tutto arricchito da una “chat” di persone sempre diverse, tra vip, cuochi e ospiti speciali, che faranno il tifo, si racconteranno e verranno messi alla prova con test culinari e non. E gli aficionados del programma già si leccano i baffi…

