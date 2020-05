Le strade si separano, il sodalizio Caterina Balivo Vieni Da Me finisce con la puntata di venerdì 29 maggio 2020. L’annuncio arriva dalla stessa conduttrice.

È ufficiale l’addio di Caterina Balivo a ‘Vieni da Me’. Dopo la puntata di venerdì 29 maggio 2020 è giunto l’annuncio ufficiale dato all’interno della trasmissione. La 40enne conduttrice televisiva originaria di Napoli ha fatto sapere che quella di oggi è stata la sua ultima puntata al timone della trasmissione del pomeriggio di Rai 1.

Proprio Caterina Balivo scrive quanto segue su Instagram. “Questa per me è l’ultima puntata, sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio. Ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili. Da Festa italiana a Pomeriggio sul due a Detto fatto e a Vieni da me. In particolare modo il successo di questi ultimi due anni mi hanno ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva”.

Caterina Balivo, ‘Vieni da Me’ finisce qui per lei

Il messaggio prosegue. “E questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose e quindi a trovare il coraggio di lasciare un porto prestigioso e sicuro come questo. È arrivato il tempo quindi, di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perderemo di vista! E ora diamo inizio alla 350esima puntata e godiamocela tutta”.

