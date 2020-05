Caterina Balivo, puntata di Vieni da me col “botto”: paura in diretta

Caterina Balivo si è presa un bello spavento durante l’ultima puntata di Vieni da me. Ecco cos’è successo in studio e com’è andata a finire.

Puntata a dir poco movimentata, quella andata in onda oggi dallo studio di Vieni da me. Nel corso di un’intervista la conduttrice Caterina Balivo è stata sorpresa da un boato che ha destato grande paura e scompiglio nel salotto di Rai 1. Un’esplosione in diretta non capita infatti tutti i giorni. Vediamo insieme cos’è successo.

L’intervista “esplosiva” di Caterina Balivo

Nella puntata di oggi, giovedì 28 maggio, il rapper Samuel Heron è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me per presentare il nuovo singolo Nella pancia della balena, realizzato in collaborazione con i The Kolors e in uscita domani. Ma nel bel mezzo della chiacchierata è accaduto qualcosa di incredibile.

La conduttrice aveva appena lanciato la canzone di Samuel Heron quando si è sentito il “botto”. Caterina Balivo, terrorizzata e incredula, ha domandato: “Cos’è stato? Ma era nella canzone?”. Dopo qualche attimo di confusione e imbarazzo, gli autori del programma hanno spiegato l’accaduto: “È esploso un proiettore”. Al che la padrona di casa ha potuto rassicurare il suo pubblico. “Mi avete visto con una faccia spaventata perché ho sentito un botto – ha chiosato -. Mi hanno detto che è esploso un proiettore”. E’ il bello della diretta, come si diceva un tempo. Dopo di che the show must go on.

