Morgan | “Hanno fatto il lavaggio del cervello alla mia ex |la Argento taccia”

Parla Morgan. “Ad Angelica Schiatti è successo qualcosa di strano e la colpa è della sua famiglia”. Poi ecco l’ennesimo scontro con Asia Argento.

Negli ultimi mesi Morgan ha saputo, volente o nolente, come far parlare di sé. Dopo le ben note vicissitudini sanremesi avute con Bugo, l’ex vocalist dei Bluvertigo è ancora protagonista di uno scontro a distanza con qualche sua ex partner.

All’Huffington Post lui stesso spiega quanto vissuto negli ultimi giorni. Lui è diventato padre della piccola Maria Eco, nata dalla sua ultima ex, Alessandra Cataldo. Il lieto evento è avvenuto pochi giorni fa. Nel corso della gravidanza Morgan era stato sorpreso in compagnia di Angela Schiatti, in atteggiamenti intimi. Proprio qest’ultima è l’ultima frequentazione nota del cantautore, ma lui lamenta di avere notato uno strano comportamento nella Schiatti. “Si è del tutto negata, sono convinto che abbia avuto modo di ricevere un qualche trattamento psichiatrico. Purtroppo non mi consentono di incontrarla e per me questa cosa è davvero strana. Ci sono dei monzesi ricchi e borghesi che hanno tramato un qualcosa alla Giulietta e Romeo”.

Morgan: “Hanno fatto il lavaggio del cervello alla mia fidanzata”

L’accusa è rivolta in maniera neanche tanto velata alla famiglia di Angelica Schiatti. “I suoi parenti si sono messi di traverso. Avevamo un bel rapporto, io e lei. Eravamo ottimi amici, poi ci siamo innamorati ma la nostra affinità culturale e creativa ha trovato questa brusca interruzione per colpa di alcuni”. Ora l’ex marito di Asia Argento si dichiara “più che single, disperatamente solo”. Nel frattempo lo vedremo tra gli ospiti di ‘Domenica In’ della puntata del 31 maggio. Certamente si parlerà dei guai di Sanremo e della sua vita sentimentale.

Altro duro scontro con Asia Argento

“Ora sto studiando psicanalisi per analizzare il caso di Angelica. L’hanno trasformata in una specie di robot”. E riguardo ad Asia Argento, che ha auspicato che con la sua nuova figlioletta lui possa essere un padre più presente, Morgan ha replicato con durezza. Non è la prima volta che i due si scontrano in questa maniera. “Parla lei che di notte mi prendeva a pugni in faccia. Io l’ho sempre sostenuta economicamente e ho sempre fatto quello che andava fatta. Poi quando portano via i figli si lamentano”.

