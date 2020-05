Aurora Ramazzotti, foto compromettenti: “E’ impossibile…”

Aurora Ramazzotti ha pubblicato recentemente una serie di scatti che la ritraggono in compagnia di Sara Daniele e che lei stessa definisce compromettenti.

Negli ultimi anni Aurora Ramazzotti è diventata una vera e propria star di Instagram. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha deciso di intraprendere la carriera della madre, dividendosi tra programmi tv e servizi fotografici per noti brand di moda. Nel contempo cura in maniera costante il suo profilo Instagram (come ogni ragazza della sua età), mostrando spezzoni di vita vissuta e legami importanti.

Dati per assodati il rapporto stretto con la madre e mentore Michelle, quello con il padre Eros e con il fidanzato, la relazione più importante della vita di Aurora è e rimane quello con l’amica d’infanzia Sara Daniele. Le due sono inseparabili sin da quando sono piccole e nemmeno l’aumento di notorietà della Ramazzotti ha mutato il loro rapporto.

Aurora Ramazzotti e le foto “compromettenti” con Sara

Se possibile la loro amicizia si è ulteriormente rafforzata in questo lockdown. Sara, infatti, è stata ospite a casa di Michelle e Aurora per tutto il tempo della quarantena. Di recente a sottolineare quanto sia speciale il loro legame ci ha pensato proprio la figlia della Hunziker con un mini book fotografico che racconta solo in parte la loro amicizia. Foto postate in occasione del compleanno di Sara e dunque omaggio e augurio per una splendida giornata e 100 di quei giorni.

A corredo delle foto, Aurora inoltre scrive: “Our unposted is better than yours 😜 impossibile scegliere tra le migliaia di foto (alcune troppo compromettenti, lo ammetto) per raccontare la nostra amicizia, ci vorrebbe un libro! Un rapporto speciale, diverso. Ci separa solo il sangue dalla fratellanza. Tanti auguri sorella mia❤️”.