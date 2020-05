Serie A, è ufficiale, il Campionato ripartirà dal 20 giugno. L’accordo sarebbe stato appena raggiunto tra le parti. Dopo più di 3 mesi di stop, si tornerà a giocare sui campi della Serie A.





Mancherebbero poco più di 3 settimane al fischio di inizio che sancirebbe il nuovo avvio del Campionato di calcio italiano. Dal 20 di giugno infatti si tornerà in campo. Ripartono anche la Coppa Italia, la Premier League e le serie minori.

Serie A, dal 20 giugno si tornerà a giocare sui campi della Serie A

Torneranno certamente a gioire gli appassionati di calcio. Sarebbe infatti ufficiale la data individuata per far ripartire le competizioni sportive del Campionato di Serie A. Il prossimo 20 di giugno si torna dunque in campo, dopo uno stop durato oltre 3 mesi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus su tutto il nostro territorio nazionale.

E’ stato il vertice tra FIGC e Governo a sancire l’accordo che vede la ripresa del Campionato di calcio italiano. L’ultima partita era stata quella disputata tra Brescia e Sassuolo il 9 di marzo. La Coppa Italia tornerà invece a disputarsi sui campi da gioco a partire dal 13 di giugno. L’appuntamento è con le semifinali di ritorno tra Juventus-Milan e Napoli-Inter, le cui date precise devono essere ancora stabilite nel dettaglio. Fissato per il 17 di giungo è invece l’avvio della Premier League. Ripartiranno anche le Serie B e C.

Ha mostrato apprezzamento per l’accordo raggiunto il ministro Spadafora, sottolineando, tramite le proprie dichiarazioni, quanto sia giusto che riparta anche il Campionato ora che l’intero Paese ha iniziato il suo periodo di ripartenza. Ha pronunciato un parere positivo sul protocollo gare della Federcalcio anche il comitato tecnico scientifico della Protezione civile, ricordando che permane, a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, l’obbligo, in caso vi sia un giocatore positivo, di sottoporre ad un periodo di quarantena l’intera squadra.