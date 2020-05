Lutto Paolo Bonolis, la grave perdita e la commozione per il caro amico

Con un toccante messaggio postato sul suo profilo Instagram Paolo Bonolis ha voluto rivolgere l’ultimo saluto a un amico davvero speciale.

Paolo Bonolis è un conduttore noto per la sua inesauribile energia e irresistibile ironia, sempre con la battuta pronta e la voglia di divertirsi e divertire. Oggi, però, si è mostrato sotto un’altra luce: sul suo profilo Instagram ha voluto salutare con poche ma toccanti parole un caro amico che non c’è più.

L’addio di Paolo Bonolis a Ezio Bosso

Un Paolo Bonolis addolorato e commosso ha rivolto il suo addio via social a Ezio Bosso, il celebre direttore d’orchestra, compositore e pianista scomparso ieri a soli 48 anni. E lo ha fatto con un messaggio davvero prezioso e commovente.

La notizia della scomparsa del grande musicista, apprezzato e amato da tutti non solo per il suo indubbio talento, ma anche e soprattutto per la forza, l’intelligenza, la sensibilità e la passione che negli anni ha dimostrato, convivendo con una grave malattia, ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto più o meno direttamente.

Come detto, Paolo Bonolis non si dilunga in parole – scrive semplicemente: “EZIO BOSSO. Ciao Amico Mio @eziobosso” – ma allega al suo posto un video più eloquente di tanti discorsi. Nella clip, l’intervista, gli scambi e l’esibizione da brividi dell’amato direttore d’orchestra, compositore e pianista a “Music”, la trasmissione condotta da Bonolis. E la moglie di quest’ultimo, Sonia Bruganelli, è la prima a commentare: “Che ricordo meraviglioso, un momento magico”. Vedere per credere.

Ciao Amico Mio @eziobosso

