Vieni Da Me, Caterina Balivo criticata: “Basta con Morgan”

Alla cassettiera dei ricordi della trasmissione Vieni da me, condotta da Caterina Balivo, arriva Morgan: lei criticata sui social, “Basta”.

Pioggia di critiche contro Caterina Balivo, rea di aver invitato Morgan come ospite alla cassettiera dei ricordi di Vieni da me. “Pensavo che Morgan fosse stato bannato a vita dalla Rai, e invece…”, uno dei commenti.

Come noto, dopo quanto accaduto sul palco di Sanremo, con Morgan che ha modificato il testo della canzone che portava in gara insieme a Bugo e il conseguenze abbandono del collega, molte le critiche che si erano sollevate.

Le critiche a Caterina Balivo per la presenza di Morgan

Per tale ragione, la sua presenza in collegamento dalla propria abitazione a Vieni da me non è piaciuta a molti. Sottolinea un utente: “La Balivo non è la D’Urso e l’abbiamo capito, Barbara ha smesso di invitare e parlare di Morgan 2 mesi fa. Più che scoppiettante direi puntata imbarazzante”. Poi un altro aggiunge: “Ancora Bugogate, con i cartonati dimensione naturale di Bugo e Morgan per una sfida alla Ciao Darwin”.

“Meglio annullare ogni programmazione piuttosto che imporre la presenza di certi ospiti!”, è il commento di qualcuno. C’è invece chi sottolinea come Morgan sia comunque un grande artista e va rispettato in quanto tale: “Morgan è una persona con una grandissima e vastissima cultura musicale l’unica cosa che mi spiace e che a volte non ragiona si perde e fa certe stupidate”.