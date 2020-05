Benedetta contro Benedetta, i followers della Parodi insultano ed offendono Benedetta Rossi. La quale replica con semplicità e classe.

Nelle scorse ore la cuoca ed influencer Benedetta Rossi ha ricevuto diversi insulti. Lei è una popolarissima food blogger che ha saputo costruirsi una fanbase di fedelissimi, grazie alla bontà delle ricette proposte ma anche a simpatia e semplicità che lei stessa sa offrire.

Lei possiede anche un Bed and Breakfast nelle Marche, che da quando è diventata famosa ha visto aumentare le richieste. Poi non mancano anche svariati libri mandati alle stampe e che si sono rivelati un grande successo ogni volta. La popolarità di Benedetta Rossi risale a diverso tempo fa, con la cosa quasi coeva a quanto avveniva alla sua omonima, Benedetta Parodi. Vuoi anche per il fatto di condividere lo stesso nome, oltre che la stessa passione, alla fine in diversi sono finiti con il parteggiare o per l’una o per l’altra. E questo ha portato anche al sorgere di qualche spiacevole ed immotivato equivoco, con addirittura il sorgere di una faida.

Benedetta Rossi, lei risponde così agli immotivati insulti ricevuti

C’è ad esempio che ha dato alla Rossi della “contadinotta”, sostenendo la Parodi ed eleggendola ad “unica, vera Benedetta della cucina italiana”. Ed ancora c’è chi insulta la Rossi per il suo aspetto fisico. “È larga come un comò e non sa neppure parlare. E sono stata gentile”, si rivolge con toni niente affatti gentili una utente. Ma Benedetta Rossi replica con classe. “Vero, sono una contadinotta ma per me è motivo di orgoglio e non certo una offesa. Non me ne faccio un problema”. Cero è che sui social in particolare la maleducazione di certi individui non conosce limiti.

