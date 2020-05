Un uomo si era macchiato di gravissimi episodi di violenze nei confronti della sua ex moglie e dei suoi figli. Ora è in libertà.

Un uomo di 45 anni appena uscito dal carcere ha ricevuto un provvedimento di sorveglianza speciale per via del rischio concreto di reiterare i reati per i quali era stato condannato nel 2014.

A suo carico ci furono allora diversi illeciti tutti atti a mostrare un comportamento violento nei confronti della ormai ex moglie e delle figlie e figli, cinque in totale, avuti dalla donna. In particolare una delle ragazze aveva subito delle violenze carnali dal genitore. Non mancavano anche situazioni di una gravità estrema, come il lancio deliberato di coltelli contro i bimbi, che aveva finito in una circostanza con il ferire alla testa la più piccola tra i loro figli. I casi di violenza domestica e di abusi avevano portato l’uomo a ricevere una condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione, scontati all’interno del carcere di Bollate, in provincia di Milano.

Violenze, il maniaco non si è fermato di fronte a niente

Eppure questo non aveva calmato l’indole violenta di questo maniaco, che, quando si trovava ancora dietro alle sbarre, aveva manifestato ancora dei sentimenti di vendetta nei confronti della sua famiglia ed anche dell’assistente sociale che aveva contribuito a farlo finire in galera. “Tempo un paio di giorni e faccio ritorno in carcere. Mi basterà ubriacarmi ed uccidere qualcuno”, disse solamente pochi mesi fa. Inoltre non mancano ulteriori casi in cui, anche solo verbalmente, questo personaggio aveva mostrato di essere disposto a tutto pur di portare a compimento i suoi biechi propositi. Adesso non potrà avvicinarsi alla ex moglie, ai suoi figli ed alla assistente sociale. E gli è vietato comunicare con loro in qualsiasi modo. Dovrà anche frequentare una comunità di recupero. Alla prima infrazione scatterà il nuovo arresto, ma la speranza è che tutto questo possa fermarlo evitandogli di compiere ulteriori violenze.

