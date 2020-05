Uomo uccide padre | il delitto avviene durante una diretta social

Nel corso di un collegamento con diverse altre persone sui social, un figlio uccide il padre. Al delitto assistono decine di altre persone collegate in webcam.

Un uomo uccide il padre nel corso di una diretta sui social. La vicenda riguarda il 32enne Thomas Scully-Powers ed il suo anziano genitore, Dwight Powers, di 72 anni.

Entrambi vivevano nel quartiere di Long Island, nel sobborgo di Amityville, a New York. Dwight era impegnato nel corso di una videochiamata su Zoom assieme ad altre 20 persone circa. All’improvviso suo figlio gli si è scagliato contro. I testimoni hanno affermato alla polizia di non avere più visto l’anziano in collegamento. In compenso hanno sentito un audio disturbato e caratterizzato da un evidente trambusto. Poi alcuni hanno riconosciuto il 32enne Thomas, sentendo il respiro affannato di suo padre. E qualcuno ha allertato immediatamente il 911.

Uomo uccide padre, succede nel corso di una diretta social con altre persone

I soccorritori, giunti nella abitazione dove era avvenuto il controverso episodio, hanno trovato Dwight Powers a terra, purtroppo già privo di vita. Non è stato possibile fare niente per salvargli la vita. Dopo avere ammazzato suo padre, il giovane ha tentato di scappare da una finestra ma questo suo tentativo di fuga lo ha portato a ferirsi. Medicato in ospedale, l’uomo ha ricevuto poi uno stato di fermo dalla polizia che ha aperto una indagine sull’accaduto. La rapida raccolta di indizi trovati sulla scena del crimine, unita alle testimonianze riportate dalle diverse persone collegate via web, hanno prodotto una accusa formale di omicidio nei suoi confronti.

