Torino, terribile scoperta: due gemelle morte in casa

In un’abitazione di Bussoleno (Torino) sono stati ritrovati i cadaveri di due gemelle: uno era ormai ridotto a scheletro.

Due anziane gemelle morte: questa la scena che i Carabinieri si sono stati trovati davanti dopo essere intervenuti in un’abitazione di Bussoleno, in provincia di Torino, su segnalazione di una donna preoccupata dall’assenza delle sue vicine di case. I militari stanno ora indagando sulle cause del loro decesso.

Il giallo dei cadaveri delle due gemelle

Oggi pomeriggio era stato trovato un primo cadavere – ormai ridotto a uno scheletro – in camera da letto, riverso a terra. I Carabinieri hanno continuato a cercare la sorella della vittima, trovandola poche ore più tardi, anche lei priva di vita, sul pavimento della cucina. Le due sorelle gemelle avevano 66 anni e vivevano nella stessa casa: italiane, entrambe nubili, pensionate e senza altri parenti. Una vicenda i cui contorni sono ancora tutti da chiarire, ma che a prima vista si presenta come un ennesimo dramma della solitudine.

Come detto, ad allertare le forze dell’ordine è stata una vicina di casa che non le vedeva da diversi mesi. I militari hanno fatto ingresso nell’abitazione insieme ai Vigili del Fuoco e al suo interno hanno trovato prima uno scheletro poi l’altro. Spetterà ora al medico legale accertare le cause del decesso. Sul caso sta indagando il comando provinciale dei Carabinieri di Torino.

