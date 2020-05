Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 26 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 26 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Prosegue la discesa del numero di nuovi positivi al Coronavirus in Italia: ieri appena 300 i nuovi casi, circa la metà in Lombardia, dove in questi giorni si registra soprattutto un calo dei decessi. In generale, procede la diminuzione delle terapie intensive, così come quella dei ricoveri.

La Lombardia è in questi giorni l’unica Regione che registra più di cento nuovi casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore, sono 159 i nuovi casi accertati, con 22 decessi. 875 persone sono guarite, per cui il saldo di attuali positivi scende di oltre 700 pazienti in un giorno. Su tutto il territorio nazionale, sono 397 i nuovi casi, 78 i morti, al minimo dall’inizio della crisi.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 26 maggio

Salgono i nuovi contagi in Piemonte, che sono stati 86 nelle ultime 24 ore con 14 decessi. Scende sotto i dieci il numero di decessi in Emilia Romagna, mentre in Veneto sono appena sette i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Due positivi e zero decessi in Valle d’Aosta, mentre purtroppo sono undici i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia. 12 contagi e tre decessi in provincia di Trento, mentre uno solo è il contagiato in Alto Adige. Appena tre i nuovi casi in Toscana, dove però si contano sei vittime.

Spostandoci al Centro, nel Lazio si registrano 12 casi, dei quali otto nella città di Roma, due i casi nelle Marche, tre in Abruzzo e uno in Umbria. Nel Sud Italia, buone notizie arrivano dalla Puglia: due soli i nuovi positivi su un totale di 2.203 tamponi effettuati. Nessuna vittima e altri 41 guariti invece in Campania. Per il secondo giorno consecutivo, in Calabria ci sono zero nuovi casi. Anche la Sardegna continua a contare zero casi, con un solo decesso. Tre soli i casi in Sicilia, su oltre 2mila tamponi.