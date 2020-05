Fabrizio Corona, il post romantico: “Mi basta solo questo”

Fabrizio Corona fa sognare le sue fan e raccoglie ammirazione dai follower pubblicando su Instagram un commovente post romantico.

Il ritorno a casa di Fabrizio Corona (al momento si trova ai domiciliari), questa volta non è coinciso con la voglia di rivalsa sulla società come l’ultima volta. L’ex paparazzo, infatti, ha deciso di darsi una calmata e di godere della possibilità di stare con i propri affetti. In questi mesi di quarantena non ha mai nascosto quanto sia stato importante per questo cambiamento l’affetto per il figlio e la vicinanza di Nina Moric.

Le prove di questa sua riconoscenza al figlio ed all’ex moglie si trovano a portata di tutti. Fabrizio alterna alle foto promozionali, scatti e video che raccontano la sua quotidianità in casa, il rapporto con Carlos Maria, mai così stretto ed intenso come in questo momento. Corona passa dai ricordi nostalgici pubblicando foto di quando il figlio era ancora un bambino, a frame della vita attuale che mostrano quanto il suo primogenito sia cresciuto.

Fabrizio Corona, il romanticismo in uno scatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 24 Mag 2020 alle ore 9:47 PDT

A questa categoria di foto appartiene anche l’ultimo post pubblicato su Instagram da Corona. In questo si vede Fabrizio seduto su una panca e Carlos seduto sopra di lui che lo stringe in un tenero abbraccio, poggiando la testa su quella del padre. L’ex paparazzo commento la foto con una frase tanto breve quanto esplicativa: “Mi basta solo questo”. Nulla da aggiungere a delle parole che da sole riescono ad esprimere la profondità di un sentimento paterno in costante evoluzione. Il post chiaramente è stato accompagnato da una moltitudine di commenti di apprezzamento e like, da parte di una community che non lo ha mai abbandonato.