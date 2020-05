Fabrizio Corona su Instagram, il tenero post dedicato al figlio Carlos

Fabrizio Corona, il famoso ex re dei paparazzi, è tornato su Instagram con un post dedicato al figlio Carlos, condividendo delle foto del loro passato insieme.

Non è un mistero che Fabrizio Corona sia molto legato al figlio Carlos, di 18 anni, avuto con la ex modella croata Nina Moric. A lui dedica il suo ultimo post su Instagram, condividendo degli scatti vecchi che li ritraggono insieme quando Carlos era piccolo, con indosso la maglietta dal logo “Corona’s“.

Leggi anche -> Fabrizio Corona figlio | la clip con Carlos in strada | “La mia vita” VIDEO

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, in questo periodo di lockdown è spesso su Instagram con delle live o delle storie. Usa il social sia per pubblicizzare il suo brand Adalet, sul cui profilo si possono vedere scatti che ritraggono sia lui che il giovane Carlos. Padre e figlio hanno trascorso il periodo di quarantena insieme, festeggiando anche il quarantaseiesimo compleanno dell’ex paparazzo insieme. Con loro anche l’ex moglie Nina Moric. Giorni fa ha condiviso una foto che li ritrae il giorno delle nozze, con la didascalia: “Rifarei ogni singola cosa. Grazie per avermi donato la cosa più bella che ho“. I due, nonostante si siano lasciati nel 2009, sono sempre rimasti molto legati.

Leggi anche -> Nina Moric torna serena con Fabrizio Corona e abbandona i social

Visualizza questo post su Instagram IO E TE .❤️(I corona’s) @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 15 Mag 2020 alle ore 4:55 PDT

Il grande amore tra Fabrizio Corona e Nina Moric

Intervistata a Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo, anche Nina Moric aveva confermato il loro forte legame: “Lui è il più grande amore della mia vita. Se lo risposerei? Assolutamente sì: nonostante sia una testa di rapa, ha tanti difetti ma ha un pregio, ha un cuore. Non lo dimostra spesso, ma è così. Io mi fido di lui oggi, una volta non mi fidavo, ma oggi sì“. Quando i followers hanno chiesto a Fabrizio, in una live, se sceglierebbe “Belén o Moric“, riferendosi alle sue ex più celebri, l’ex re dei paparazzi risponde: “Solo“, lasciando tutti sorpresi. Certo è che, seppur non tornerebbe con la sua ex moglie, la ringrazierà sempre per avergli dato il suo amore più grande: Carlos.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!