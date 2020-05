Darwin di Donatello, chi è Filip Simaz: curiosità e vita privata

Chi è Filip Simaz: curiosità e vita privata sul personaggio televisivo che è riuscito a conquistare ben due premi ai Darwin di Donatello.

Con le sue performance durante la trasmissione Ciao Darwin, è riuscito a conquistare il pubblico e nella serata dedicata ai cosiddetti Darwin di Donatello, ha portato a casa i premi di Mister Darwin e Miglior Look dalle mani di Follettina Creations e Federico Fashion Style.

Lui è Filip Simaz e la sua storia è davvero incredibile: nato a Sofia il 28 maggio del 1994, viene adottato a soli 4 anni e cresce in provincia di Bergamo. Sin da giovanissimo, mostra delle straordinarie doti di ballerino.

Filip Simaz: chi è il noto personaggio televisivo

Deciso e intraprendente, il giovane ballerino – prima di farsi conoscere a Ciao Darwin – era diventato un punto di riferimento per molti cantanti e per i loro videoclip. Ha infatti partecipato alle riprese dei videoclip di artisti come Caparezza, Giusy Ferreri, Baby K, Annalisa, Mina&Celentano.

Ma non solo: è stato anche coreografo di Daniel Adomako, Jo Squillo e Ivana Spagna. Attualmente, Filip Simaz insegna Voguing e Waaking in provincia di Bergamo, Brescia, Genova e Milano. La sua voglia di fare esperienze e di scoprire il mondo lo ha tra l’altro portato a viaggiare negli Usa, a New York. Dice di ispirarsi a Giorgio Armani e sottolinea: “Nella vita non dobbiamo avere il 20%, io voglio tutto ciò che è possibile”. Seguitissimo su Instagram, ha 150mila follower.