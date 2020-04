Sara Croce, foto su Instagram: “Ecco il mio ragazzo”

Nuova foto su Instagram della bella showgirl Sara Croce: “Ecco il mio ragazzo”, scrive nella didascalia, in decine di migliaia la seguono.

La bella showgirl Sara Croce, protagonista di Ciao Darwin, in cui ha impersonato Madre Natura, e al centro di un gossip con il disc-jockey Andrea Damante, ha pubblicato su Instagram una foto. Molto si parla delle sue relazioni, ma lei sembra molto riservata.

Leggi anche –> Andrea Damante in crisi con Sara Croce? L’ex tronista beccato con un’altra

Probabilmente, peraltro, la ragazza – che nelle scorse settimane ha spiegato di essere stata corteggiata da Cristiano Ronaldo – è single. A dimostrazione di questo, ha voluto farsi fotografare insieme a una delle sue passioni, quella per i cavalli.

Leggi anche –> Sara Croce fidanzata? Lei rivela: “Dissi no a Cristiano Ronaldo”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Su Instagram Sara Croce fa sognare i suoi fan

La Bonas di Avanti un altro ha infatti pubblicato una foto dove è di spalle e vicino a lei c’è un cavallo. La didascalia dice soltanto “My boy”, ovvero “Il mio ragazzo” accompagnata da un cuore. Ma la bella showgirl su Instagram è molto attiva anche in questo periodo di quarantena e i suoi oltre 600mila follower non si risparmiano in complimenti.

Qualche giorno fa, i fan sono andati letteralmente in delirio per uno suo scatto in piscina. Invece, decine di migliaia sono i like raccolti con la sua ultima foto, postata ieri. In tanti sottolineano la sua bellezza, altri le danno appuntamento in tv: stasera va infatti in onda la replica della puntata di Ciao Darwin in cui è lei Madre Natura.