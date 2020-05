Incidente Milano | muore investito da auto in sosta tamponata

Tragica ed assurda morte per un uomo coinvolto in un incidente a Milano in pieno centro abitato. La vittima stava procedendo a piedi.

Uscire dopo oltre due mesi per fare una passeggiata e morire. È ciò che è capitato ad un uomo investito mentre stava camminando in tutta tranquillità su un marciapiede a Milano.

LEGGI ANCHE –> Ragazza investita | morta Chiara Papini | chi l’ha investita si è costituito

L’incidente ha avuto luogo in viale Monza, con questa persona che è rimasta travolta da un’auto in sosta. Il veicolo l’ha investito a seguito di un tamponamento ricevuto da un altro mezzo, il cui conducente aveva perso il controllo mentre era al volante. Subito alcuni dei passanti presenti e che hanno assistito all’incidente hanno avvisato il personale medico del 118. I sanitari hanno praticato un massaggio cardiaco alla vittima, nel frattempo incappata in un attacco di cuore.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Muore investito | scende dalla sua Jaguar senza inserire il freno a mano

LEGGI ANCHE –> Uomo morto | il corpo era in un carrello fuori ad un supermercato

Incidente Milano, il pedone investito era un anziano del posto

Poi ha fatto seguito un immediato trasporto in ospedale in codice rosso, con tanto di ricovero urgente. Ma poco dopo l’ingresso al ‘Niguarda’, l’uomo non ce l’ha fatta ed è morto. Il luogo dell’incidente ha visto accorrere anche la Polizia Locale di Milano, con gli agenti che hanno ricostruito quanto avvenuto. La vittima ha ricevuto una fortissima spinta dal veicolo fermo in sosta e spostato con violenza a seguito della carambola. Era un uomo di 76 anni che risiedeva in quello stesso quartiere.

LEGGI ANCHE –> Uomo investito | morto sul colpo | la tragedia nella notte a Roma

LEGGI ANCHE –> Pandemia | muore una mamma 40enne di tre bambini