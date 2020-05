Muore investito | scende dalla sua Jaguar senza inserire il freno a mano

A seguito di una grave fatalità un uomo muore investito dalla sua stessa auto. Le circostanze di quanto accaduto sono veramente assurde.

Una grave disattenzione è costata molto cara ad un uomo. Si tratta di un 73enne che muore investito dalla sua stessa auto, in circostanze decisamente tragiche quanto assurde. La vicenda è accaduta in Emilia-Romagna, nella piccola frazione di Marzaglia, in provincia di Modena.

LEGGI ANCHE –> Gianfranco Terenzi: l’ex Capo di Stato di San Marino morto in un incidente

La vittima era originaria di Orvieto e la sua scomparsa risale alle ore 10:30 di mercoledì 20 maggio 2020. Si trovava lì per motivi di lavoro, in quanto doveva procedere con una ispezione tecnica di una area di scalo merci. Arrivato sul posto a bordo della sua Jaguar, l’anziano non ha inserito il freno a mano pur trovandosi in pendenza. Una volta sceso dal veicolo, si è accorto che lo stesso stava procedendo verso il basso e così ha provato a fermarlo. Purtroppo però l’auto di lusso, munita di cambio automatico, ha finito con lo schiacciare contro il guardrail. Cosa che ha causato all’uomo delle ferite troppo gravi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Incidente Verona | terribile schianto | muore 28enne ferita 20enne | FOTO

Muore investito, assurdo l’incidente che gli è costato la vita

Quest’ultimo avrebbe anche provato a risalire a bordo nel tentativo di stoppare la macchina, ma invano. Subito sono accorsi gli agenti della Polizia Locale ed il personale medico del 118, allertati da diverse persone presenti. La vittima purtroppo è morta sul colpo. Assieme a soccorritori e forze dell’ordine sono arrivate anche due pattuglie dell’Infortunistica del Comando di via Galilei. Il loro compito era raccogliere informazioni su questo tragico evento per poi informare la Procura di Modena di quanto successo.

LEGGI ANCHE –> Tragico schianto frontale: papà, mamma e bimba di 2 anni sono gravi