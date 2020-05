Giorgia Meloni, condannato il suo stalker: la sentenza contro l’uomo

Ex ministro Giorgia Meloni: arriva la sentenza nel processo contro il suo stalker, Raffaele Nugnes, condannato a due anni l’uomo.

Arrivata la condanna per lo stalker di Giorgia Meloni, Raffaele Nugnes: l’uomo è stato condannato dal Tribunale di Roma a due anni di reclusione. Inoltre, dovrà passare un terzo anno presso una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Da quanto si apprende, è stato riconosciuto un vizio parziale di mente.

L’uomo le avrebbe rivolto, secondo l’accusa, pesanti minacce, giunte soprattutto via Facebook. Alla Meloni è arrivata la solidarietà da più parti, anche dagli avversari politici, come il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Condannato lo stalker di Giorgia Meloni

Si tratta di una vicenda che aveva preoccupato molto l’ex ministro e leader di Fratelli d’Italia, che a gennaio era stata sentita nel processo in cui era la parte civile. A fine luglio 2019, Raffaele Nugnes venne arrestato dalla Digos in provincia di Caserta. “Ho paura per mia figlia che ha appena 3 anni. La notte non dormo per questa vicenda, per le minacce che quest’uomo mi ha rivolto via Facebook”, le parole della Meloni.

L’ex ministro aveva proseguito nello spiegare quanto le era accaduto: “Lui sosteneva che gliel’ho strappata, che la bambina era sua, che prima o poi sarebbe venuto a riprendersela a Roma”. La situazione si era fatta pesante: “Io vivo spesso fuori casa e il mio stato d’ansia è enormemente cresciuto, perché ho dovuto prendere particolari cautele. Non bastava più la baby sitter per controllare mia figlia”.