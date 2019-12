Giorgia Meloni, leader del partito politico Fratelli d’Italia, ha commentato sui suoi profili social il caso della bimba nigeriana morta a Sondrio.

Anche Giorgia Meloni, leader del partito politico Fratelli d’Italia, ha detto la sua sul caso della bimba morta a Sondrio. Si è parlato dell’accaduto in tutto il paese: pochi giorni fa una bimba nigeriana di cinque mesi è morta in ospedale a Sondrio, scatenando il dolore straziante della madre. La donna, appena appresa la notizia, si è messa a piangere istericamente e alcuni dei pazienti presenti se ne sono lamentati a gran voce. Infastiditi dalle grida della mamma affranta, le hanno scagliato addosso insulti orribili e razzisti: “Fatela tacere, scimmia. Tanto ne sfornano uno all’anno”, “Le sue urla saranno un rito tribale”.

Giorgia Meloni commenta la morte della bimba nigeriana di Sondrio

Giorgia Meloni ha commentato l’accaduto sui suoi profili social, condividendo l’articolo scritto da Leggo sul caso: “A Sondrio donna nigeriana derisa in ospedale perché urlava per la morte della figlia di 5 mesi. Da madre non posso che provare profondo disprezzo per chi è così infame da insultare una donna straziata dal dolore più atroce che si possa provare. Che schifo”.