Vite al limite, chi è Bethany Stout: come è diventata oggi

Conosciamo meglio la storia di Bethany Stout, una delle protagoniste di Vite al limite: ecco tutte le curiosità sulla vita privata

Bethany Stout ha 40 anni, vive ad Alva, in Oklahoma. Inizialmente pesava ben 274 kg, poi dopo la cura con il dottor Now è riuscita a perdere subito 70 chili. Con l’operazione chirurgica ne ha persi altri 25 per un totale di 95 kg fino ad arrivare così a 228 chilogrammi. Un risultato davvero importante per una delle protagoniste di Vite al limite, che pubblica costantemente i suoi miglioramenti sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram So I did a thing today….love my new pink hair! Un post condiviso da Bethany Stout (@bariatricmamablog) in data: 27 Apr 2020 alle ore 3:22 PDT

Vite al limite, chi è Bethany Stout: il cambiamento

Attualmente non si conoscono tanti dettagli sulla sua vita privata nonostante abbia aperto un suo blog personale. Inoltre, la stessa Bethany ha svelato a tutti i suoi fans di non poter parlare del suo peso e della trasformazione perché ha varie clausole nel contratto.