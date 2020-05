Tina Cipollari dura su Gemma Galgani: “Centinaia di uomini…”

Tina Cipollari dura su Gemma Galgani, lo scontro infinito tra le due dame di Uomini e Donne registra un nuovo infuocato capitolo di accuse e insulti reciproci.

Le due prima donne di Uomini e Donne non se le mandano mai a dire, nemmeno ora che il mondo è fermo per la quarantena dovuta al Coronavirus. Gemma Galgani da 10 anni cerca l’amore attraverso la trasmissione di Maria De Filippi e tra lei e Tina Cipollari sono sempre state scintille.

Intervistate entrambe dal settimanale Nuovo le due non se le mandano a dire, ma è soprattutto la Cipollari ad attaccare a testa bassa la “collega”.

Tina Cipollari, parole durissime contro Gemma Galgani

Mentre Gemma Galgani è protagonista con la nuova formula del programma nella ricerca di un uomo, la Cipollari commenta così le azioni e la personalità della sua “rivale”: “Lei è facilmente raggirabile ed è semplice abbindolarla. In dieci anni di programma ha incontrato centinaia di uomini e non è stata in grado di capire chi avesse davanti. Lei crede a tutto. Si è persino presentato un ragazzo di 26 anni e io mi devo ancora riprendere dallo choc. Gemma, avendo 70 anni e non essendo una ricca ereditiera avrebbe dovuto chiedersi che cosa potesse volere da lei un ragazzo così giovane. E invece non si è mostrata affatto sorpresa…”.

La conclusione è molto secca: “Non riuscirà mai a trovare l’amore perché ha un comportamento infantile. Crede che un ragazzino di 26 anni possa corteggiarla quando lui potrebbe essere suo nipote”.