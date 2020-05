Trovato un corpo nel bosco, potrebbe essere quello della 16enne scomparsa. La polizia si trovava sulle tracce della ragazza quando è avvenuto il macabro rinvenimento.





E’ stato in una zona boschiva che la polizia ha rinvenuto il cadavere, mentre stava indagando sulla scomparsa della 16enne. Il corpo potrebbe essere quello di Luoise. Della giovane non si aveva più alcuna notizia da quasi due settimane. Procedono in queste ore le indagini per comprendere i dettagli di quanto possa essere accaduto.

Trovato un corpo nel bosco, potrebbe trattarsi di quello di Louise, la 16enne scomparsa nei giorni scorsi

La polizia stava in queste ore procedendo alla sua ricerca, quando ha rinvenuto un cadavere in una zona boschiva, precisamente a Havant Thicket, nel Regno Unito. Il corpo potrebbe essere quello della 16enne recentemente scomparsa, Louise Smith, originaria dell’Hampshire. Della ragazza non si hanno più notizie dall’8 di maggio.

L’ultima volta che è stata vista Louise, è stato quasi due settimane fa. Verso mezzogiorno dell’8 di maggio, la giovane si trovava nei pressi di un negozio su Somborne Drive. Mentre la sera del 7 di maggio, verso le 19.30, le telecamere di sicurezza hanno ripreso alcune immagini della ragazza che fa spese in un negozio in Greywell Road. Da allora si cerca di trovare Louise scomparsa da casa sua, situata a Havant, precisamente nella zona di Leigh Park, nell’Hampshire.

Non è ancora avvenuta l’identificazione formale, ma già la famiglia della giovane è stata avvisata.

Lo scorso 15 di maggio erano stati arrestati un uomo e una donna di 29 anni con l’accusa di rapimento. Entrambi rilasciati poco dopo su cauzione.

Si indaga in queste ore sull’esatta dinamica di quanto possa essere accaduto e si tenta di ricostruire l’intera vicenda dal momento della scomparsa di Louise. Le forze dell’ordine hanno divulgato l’invito a tutti i cittadini di fornire qualsiasi informazione possa essere utile allo sviluppo delle indagini.