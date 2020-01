Nel lago d’Iseo ritrovato cadavere di donna. Si pensa che galleggiasse nelle acque da diversi giorni, visto lo stato avanzato di decomposizione.

Ritrovato il cadavere di una donna all’interno del lago d’Iseo. Il reperimento dei resti umani in questione ha avuto luogo in località Montsola, un paesino che si affaccia sulla sponda della provincia di Brescia lungo il Sebino.

Sono stati alcuni passanti a notare qualcosa di strano ed al tempo stesso inquietante che galleggiava in acqua. Ben presto ci si è resi conto che si trattava proprio di un corpo. Subito i carabinieri ed i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno raggiunto il posto per poter procedere con il recupero del cadavere ritrovato. Purtroppo non è stato possibile fornire subito una identità alla donna.

Ritrovato cadavere, galleggiava da giorni nel lago d’Iseo: impossibile stabilire l’identità

Il volto risulta del tutto irriconoscibile con tutto il corpo in generale preda di un pessimo stato di conservazione e di un avanzato stato di decomposizione. Questo lascia pensare che il corpo si trovasse in acqua già da diversi giorni. Al momento i resti della donna senza identità sono riposti nell’obitorio degli Spedali Civili di Brescia. Probabilmente già nella giornata di lunedì 20 gennaio ci sarà un approfondito esame in cui porre il cadavere sotto analisi. In base a quanto si apprende, ci sarebbe una ferita all’altezza di un’anca. Però tale lesione potrebbe risalire anche ad un momento successivo all’avvenuto decesso. Sul corpo sembra non ci fossero documenti personali né altri effetti personali.

