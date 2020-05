Roma, cadavere carbonizzato sul balcone. Sospetto omicidio. La vicenda è avvenuta in zona Balduina. Le forze dell’ordine indagano in queste ore per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.





E’ stato ritrovato oggi a Roma, sul balcone di un palazzo di via Fani, in zona Trionfale, un cadavere. Il corpo senza vita è stato rinvenuto con gravi ustioni su tutto il corpo. I Carabinieri indagano in queste ore su quanto possa essere accaduto.

Roma, cadavere carbonizzato sul balcone. Sospetto omicidio

La vicenda è avvenuta nelle ultime ore a Roma, in una palazzina situata in zona Balduina, precisamente in via Mario Fani, al civico numero 60. E’ stato proprio qui infatti che è stato rinvenuto un cadavere sul balcone di un appartamento. Il corpo, al momento del rinvenimento, era carbonizzato.

Secondo le prime informazioni trapelate sulla vicenda, l’appartamento, che comprende anche il balcone sul quale sarebbe stato ritrovato il corpo, verserebbe in un evidente stato di degrado. Al suo interno vi era una donna che verrà nelle prossime ore interrogata dagli inquirenti che indagano sulla vicenda, al fine di ricostruire i particolari di quanto accaduto.

Sui fatti stanno procedendo in queste ore con le indagini i Carabinieri che non escludono attualmente alcuna pista. E’ stata una vicina a lanciare l’allarme, dopo essersi accorta del corpo che si trovava sul balcone. Da accertare rimane ancora l’identità del cadavere. Questa potrebbe coincidere con quella del marito della donna che è stata trovata all’interno dell’abitazione in uno stato di choc.