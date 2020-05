Antonella Clerici al posto di Elisa Isoardi, addio a La prova del cuoco. Il programma televisivo verrà cancellato dal palinsesto della Rai. Quale trasmissione lo sostituirà confermando un grande ritorno in tv?





La prova del cuoco verrà cancellato dai palinsesti della Rai. E questo succederà già a partire dalla prossima stagione televisiva. Quale altro programma condurrà Elisa Isoardi? Al suo posto, i fan attendono il grande ritorno di Antonella Clerici.

Antonella Clerici, alla guida del suo nuovo programma, prenderà il posto di Elisa Isoardi con La prova del cuoco

I prossimi mesi proporranno in onda delle grandissime sorprese in quanto a palinsesti televisivi. Secondo quanto diffuso per primo da Dagospia nelle scorse settimane infatti, il programma condotto da Elisa Isoardi, La prova del cuoco, verrà cancellato dalla programmazione. Ve ne sarà di contro uno nuovo, che prenderà a breve il suo posto.

Sembrerebbe inoltre che per la Isoardi non ci siano altri progetti in vista nel ruolo da conduttrice. Probabilmente la vedremo però partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ma chi sarà a prendere il posto della bella Elisa nei prossimi mesi? Il nome che si vocifera in queste ore è quello di Antonella Clerici.