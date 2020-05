Antonella Clerici contro Elisa Isoardi: è guerra aperta tra le conduttrici che si contendono spazio importante sui canali Rai.

Cosa succede in casa Rai? LE due conduttrici in guerra, inutile ricordarlo, hanno in comune il programma La Prova del Cuoco. Elisa prese il posto di Antonella, non senza polemiche da parte di quest’ultima che, giustamente, sentiva suo quel programma dopo tanti anni di conduzione.

Come riporta il Settimanale Nuovo da voci ben informate vicina alla Rai pare che la Isoardi stia per perdere il suo programma culinario proprio mentre la Clerici ha ripreso a proporre ricette e cucinate in diretta sui social con grande successo e seguito di pubblico. Secondo le fonti citate da Nuovo “lei tornerà presto regina dei fornelli a RaiUno. Qualche sponsor avrebbe già dato la sua disponibilità a sposare il suo nuovo progetto”.

La nuovo Prova del Cuoco di Antonella Clerici

Dunque non più Prova del Cuoco, ma un nuovo programma di cucina che potrebbe prendere il posto dello storico show nel cuore degli spettatori.

Un programma innovativo che la Clerici immagina girato a casa sua: “Un programma con un terrazzamento in mezzo agli alberi, dove cucinare – spiega la Clerici -. Per quasi vent’anni sono entrata nelle case degli italiani. Adesso gli italiani entreranno a casa mia”.