Antonella Clerici, il grande rimorso: “Ho sbagliato a fidarmi…”

Antonella Clerici riflette sull’esperienza di Portobello e riconosce, col senno di poi, di aver commesso alcuni errori: ecco la sua confessione.

Antonella Clerici torna in tv. Dopo uno stop durato oltre un anno e mezzo, la popolare conduttrice è pronta per ripartire con nuove sfide. Forte dei tanti successi inanellati nel corso della sua lunga carriera, nella quale però non sono mancati passi falsi, disfatte e delusioni. Lei stessa lo ha ammesso nel coro di una diretta su Instagram con il settimanale Vanity Fair.

La lezione di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha parlato in particolare dell’esperienza di Portobello: una ferita che brucia ancora. Nel 2018, come molti di voi ricorderanno, la conduttrice ripropose il varietà andato in onda dal 1977 fino al 1987 con la conduzione di Enzo Tortora, ma gli ascolti non la premiarono…

“È stata una mia colpa, una mia responsabilità – ha ammesso l’Antonella Nazionale -. Mi sono fidata ma c’era solo un titolo e non un contenuto. Andava riscritto con un sapore antico ma in chiave più moderna. Ho sbagliato io perché dovevo ragionarci di più, adattarlo di più ai tempi”.

Ciò detto, Antonella Clerici non è il tipo da tirarsi indietro quando si tratta di cambiare rotta ed esplorare nuovi orizzonti lavorativi (e non solo): “Io riparto sempre – spiega -, quando per 6 mesi ho lasciato la Rai per un litigio l’ho fatto per questioni di principio, poi sono ripartita. Quando dopo il successo di Sanremo sono ritornata a La prova del cuoco non se lo aspettava nessuno”.

Merito anche dell’affetto e del sostegno del pubblico che la segue ormai da anni: “Il mio pubblico non mi ha mai delusa – dice Antonella Clerici -. Il mio successo è dovuto al fatto che sono una persona vera, racconto tutto al mio pubblico, sono sempre stata molto schietta”. Quindi l’annuncio del ritorno in tv: “Mi rivedrete a settembre”.

