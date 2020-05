Antonella Clerici: il ritorno in televisione dopo un anno di assenza

La tanto amata conduttrice Antonella Clerici tornerà finalmente sul grande schermo dopo un anno di assenza: scopriamo gli ultimi gossip

Dopo la cancellazione di Portobello e Sanremo Young, e dopo aver abbandonato la trasmissione La prova del cuoco con l’intento di dedicarsi a nuovi programmi, la conduttrice Antonella Clerici è rimasta a casa a lungo. La donna si è trovata con un contratto ancora valido in mano ma di fatto nessuna trasmissione da condurre. Nonostante questo stallo della durata di più di un anno, la tanto amata conduttrice è finalmente pronta a ritornare in televisione. La Rai sembrerebbe intenzionata infatti ad includerla in quella che sarà la prossima stagione televisiva.

Anche La Stampa si è mostrata interessata alla lunga assenza della Clerici, scrive infatti che la donna potrebbe addirittura pretendere la restituzione de La prova del cuoco, e che le sia stato promesso un risarcimento danni dovuto all’anno trascorso lontana dalla televisione. “Si pensa pure a una prima serata dedicata ai nonni e ai nipotini“, continua La Stampa. La stessa conduttrice conferma il suo ritorno, dichiarando a “Domenica In” di essere in contatto con il nuovo direttore Rai Uno, Stefano Coletta. Quest’ultimo sembrerebbe concentrato sulla figura televisiva della Clerici e sul suo tanto atteso rientro. La bionda conduttrice è fiduciosa infatti di poter riprendere con il suo lavoro in tv già dal prossimo settembre.

Elisa Isoardi: cosa ne sarà di lei e de La prova del cuoco dopo il ritorno di Antonella Clerici?

Con la notizia del presunto ritorno della Clerici a La prova del cuoco il prossimo settembre, sorge spontaneo domandarsi che cosa ne sarà di Elisa Isoardi? L’ex modella italiana ha infatti affiancato e successivamente sostituito il ruolo della Clerici con molta dedizione ed entusiasmo dopo il suo addio alla trasmissione due anni fa. È probabile che la donna venga ricollocata, probabilmente in un’altra fascia, come già successo in precedenza.

