Stasera in tv – Scontro tra titani, trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 20 maggio, con il film Scontro tra titani: ecco la trama e il cast della pellicola

Da non perdere questa sera, mercoledì 20 maggio, l’appuntamento con il film Scontro tra titani in onda in prima serata su Italia 1. Remake di Scontro di titani del 1981, un figlio di un dio con il cuore di un uomo. Diretto nel 2010 da Louis Leterrier, con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes e Gemma Arterton. Perseo non riesce a salvare la sua famiglia da Ade, il dio dell’oltretomba. E così mettendosi a capo della missione ha l’obiettivo di sconfiggere Ade prima che raggiunga il potere di Zeus per scatenare l’inferno sulla terra. Inizia così un viaggio in luoghi proibiti e dirige guerrieri importanti, come Draco un soldato esperto che lo incoraggia a usare le abilità che gli sono state concesse dagli dei.

Stasera in tv – Scontro tra titani, il cast

Nella pellicola troviamo Sam Worthington nel ruolo di Perseo. Poi nel cast c’è Liam Neeson che interpreta di Zeus, mentre Ralph Fiennes veste i panni di Ade. Infine, c’è Gemma Arterton che interpreta Io, e, infine, Mads Mikkelsen che sarà il guerriero Draco. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 20 maggio, con il film in prima serata su ItaliaUno.