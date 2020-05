Balena intrappolata | si tuffa per salvarla e viene multato

Vuole salvare una balena intrappolata ed alla fine ci riesce. Ma questo nobile gesto costa molto caro ad un uomo che ha messo a rischio sé stesso.

Salva una balena intrappolata e si becca una denuncia per questo motivo. È l’assurdo, incredibile motivo che ha messo nei guai un uomo in Australia.

Quest’ultimo aveva notato il cetaceo in grossa difficoltà, al punto che certamente il grosso animale marino sarebbe morto a causa delle reti nelle quali era rimasto impigliato. Il buon samaritano si è accorto di quanto stava succedendo e si è prontamente tuffato in mare per andare a liberare la balena. Il poderoso essere acquatico era rimasto bloccato nelle reti antisqualo installate sulla Gold Coast nei pressi della spiaggia, dove in condizioni normali (anche lì vige la quarantena per arginare l’epidemia da Covid, n.d.r.) ci sono numerosi bagnanti.

Balena intrappolata, sub la salva ma ora c’è una super multa per lui

Anche a costo di correre dei rischi per la propria persona, alla fine il nostro eroe è riuscito a soccorrere la balena intrappolata. Il tutto scegliendo di intervenire senza attendere la squadra di soccorso composta da appositi specialisti perché altrimenti sarebbe stato troppo tardi. Ma lì non era possibile stare ed ora l’uomo rischia di incappare in una multa anche molto salata. Lui è anche un subacqueo provetto, ed anche per questo motivo è riuscito a destreggiarsi alquanto agevolmente in quella complicata situazione. Alle autorità ha affermato di avere notato il maestoso animale e di essersi avvicinato per ammirarlo meglio. Ma subito ha capito che la balena era rimasta bloccata nelle reti. “Ho voluto liberarla prima che fosse troppo tardi”. Purtroppo però la sua posizione ora è a rischio.

