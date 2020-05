Fabio Caressa, chi è il giornalista sportivo: età, foto, carriera

Fabio Caressa è un giornalista sportivo e conduttore televisivo per Sky Sport, sposato con Benedetta Parodi da oltre ventanni.

Fabio Caressa, giornalista sportivo e conduttore televisivo, è nato a Roma il 18 aprile 1967. Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche alla LUISS, si è diplomato in Public Speaking alla UCLA e in lingua spagnola all’Università di Salamanca. Ha debuttato in televisione nel 1986 presso Canale 66, dove ha condotto Golmania e il TG sportivo.

Caressa è stato coautore e consulente produttivo e giornalistico del film per i Mondiali di calcio Italia 90 ed è stato telecronista di Tele+. Dal 1994 è stato ideatore di +Gol Mondial, diventato poi Mondo Gol. Con Beppe Bergomi formano una delle coppie più famose di telecronisti di Sky Sport, sono anche le voci ufficiali dei videogiochi calcistici FIFA dal 2006 al 2014 e PES dal 2015 al 2018. E’ stato anche commentatore di partite di poker e di competizioni di nuoto, anche per Radio Deejay. Ha collaborato con Guerin Sportivo, Totoguidascommesse, GQ, La Gazzetta dello Sport e ha seguito i Mondiali di calcio del 1994, 2006, 2010 e 2014.

La vita privata del cronista Fabio Caressa

Dal 1999 Fabio Caressa è sposato con Benedetta Parodi e i due hanno rinnovato le loro promesse nel 2019 per i loro 20 anni insieme. Insieme hanno tre figli: Matilde, Diego ed Eleonora. Non è un amante dei social e non ha profili ufficiali. Ha anche scritto diversi libri ed è stato recentemente il protagonista di uno scherzo de Le Iene.

