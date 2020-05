Natasha Stefanenko, chi è il marito Luca Sabbioni: età, foto, carriera

Conosciamo meglio la storia di Luca Sabbioni: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del marito di Natasha Stefanenko

Luca Sabbioni è il marito di Natasha Stefanenko: i due sono legati dal 1995. Fin dagli inizi è stato un modello, mentre studiava giurisprudenza: successivamente è diventato un imprenditore di successo nel mondo delle calzature. In una vecchia intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera” ha svelato: “Una volta laureato dovevo scegliere tra le poco entusiasmanti aule del tribunale o rimanere nel settore dove avevo lavorato per 15 anni. Ho scelto quest’ultimo e visto che l’area delle Marche dalla quale provengo è famosa per le scarpe….”.

Natasha Stefanenko, la vita privata di Luca Sabbioni

Sulla vita privata e del suo rapporto con la Stefanenko ha rivelato: “Il nostro è un rapporto molto bello. Sono stato fortunato. La vita con lei è una continua scoperta. Non siamo proprio uguali come sembrerebbe e non amiamo fare esattamente le stesse cose, ma abbiamo gli stessi ideali, cerchiamo le stesse risposte e ci rispettiamo allo stesso modo”. Poi ha aggiunto: “Lei mi ha sempre appoggiato, spesso contro tutti e io ho appoggiato e appoggerò sempre lei”.