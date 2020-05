Eliana Michelazzo furiosa con Pamela Prati, rabbia dopo le parole a Domenica In. Lo sfogo dell’agente sui social subito dopo l’apparizione televisiva della showgirl, ospite nel programma condotto da Mara Venier.





Durante la puntata di questo pomeriggio del programma di Rai 1, la showgirl è tornata a parlare del caso del matrimonio con Mark Caltagirone. Immediata è stata la replica sui social della Michelazzo.

Eliana Michelazzo furiosa con Pamela Prati, la rabbia sui social dopo le parole della showgirl

Ospite questo pomeriggio nella consueta puntata settimanale di Domenica In è stata Pamela Prati. Intervista da Mara Venier, dopo aver ricordato il passato travagliato attraversato in particolar modo durante il periodo dell’infanzia, la showgirl è tornata a parlare della vicenda del matrimonio con Mark Caltagirone, ad un anno di distanza da quanto accaduto. Non è tardata la reazione alle sue parole da parte di Eliana Michelazzo sui social.

La Prati si è mostrata al pubblico molto provata e ha dichiarato di avere delle difficoltà a riprendersi dopo quanto accaduto. La Prati inoltre si è lasciata andare ad un commento sulla sua ex agente, Eliana Michelazzo. Quest’ultima ha sempre sostenuto come la showgirl non dicesse tutta la verità sulla vicenda e su come andarono le cose realmente.