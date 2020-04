Eliana Michelazzo si candida per il prossimo Grande Fratello Vip – VIDEO

Eliana Michelazzo è tornata a parlare sui social dell’esperienza a ‘Uomini e Donne’ e successivamente si è candidata per il Grande Fratello Vip.

A distanza di un anno dal caos generato dal finto matrimonio di Pamela Prati, Eliana Michelazzo torna a parlare del suo passato televisivo a ‘Uomini e Donne‘: “Ho fatto 8 mesi a Uomini e Donne, è stato il trono più lungo della storia, eravamo in televisione tutti i giorni. Registravo doppia puntata 4 volte a settimana perché non c’era il trono over prima, quindi c’era il trono maschile e quello femminile”.

Nella lunga chiacchierata con i fan, successivamente la Michelazzo spiega che le piacerebbe partecipare ad un reality. Il suo prediletto? Il Grande Fratello Vip. In questo, infatti, avrebbe la possibilità di fare emergere la sua personalità e la sua storia: “Un reality che sicuramente tira fuori il meglio ed il peggio è il Grande Fratello. Ti rifai la quarantena però parli della tua famiglia, della tua vita, delle tue cose, tira fuori la tua personalità. Io poi non ho avuto una famiglia unita, ho dei fratelli adottati insomma una situazione un po’ delicata e potrei riscattarmi”.

