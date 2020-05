Domenica in, fra gli ospiti di oggi Pamela Prati: novità sul “matrimonio”?

Atteso a Domenica in il faccia a faccia fra Mara Venier e Pamela Prati a più di un anno dal Prati – Gate e dall’annuncio del “matrimonio”, oggi 17 maggio

Gli ospiti annunciati che oggi, 17 Maggio, saranno con Mara Venier nella puntata che inizierà alle ore 14.00 su Rai 1, saranno molti, tuttavia la più attesa è certamente Pamela Prati, ex diva del Bagaglino che ritorna negli Studi Fabrizio Frizzi per la prima volta dopo lo scandalo legato alla sua relazione con l’inesistente Mark Caltagirone.

Le interviste della zia Mara ai più noti volti appartenenti al mondo dello spettacolo saranno quindi oggi più pepate del solito… (?)

Scopriamo insieme che cosa accadrà a Domenica in.

Pamela Prati: novità / notizie / news sulla diva e il faccia a faccia con la zia

L’ex prima donna del Bagaglino torna negli studi di Domenica in dopo una lunga assenza ingiustificata. Sì, perché dopo aver annunciato della sua relazione con Mark Caltagirone in trasmissione, la soubrette è poi scomparsa dal radar della zia. Sull’intervista non molto tempo fa Mara Venier aveva dichiarato: “Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo e ancora non so quale sia la verità.

Vorrei stendere il classico velo pietoso”.

Eppure oggi sui profili social ufficiali di Domenica in è stato annunciato:

“Grande attesa per il ritorno di Pamela Prati, che ha appena pubblicato un romanzo autobiografico dal titolo ‘Come una carezza’. La popolare attrice e soubrette sarà presente in studio e insieme a Mara Venier ripercorrerà alcune delle tappe più significative della sua vita e della sua carriera”.

Il faccia a faccia consisterà solamente in qualche frecciatina o in uno scontro aperto? Ovviamente, rimaniamo tutti in attesa.

Altri ospiti

Ospite di oggi sarà anche Viktorija Mihajlovic che concederà alla padrona di casa un’intervista incentrata sulla sua carriera e sul rapporto con suo padre, Sinisa Mihajlovic, dal quale ha trovato ispirazione per il suo libro intitolato Sinisa, mio padre.

Un altro libro e di un altro personaggio televisivo molto discusso (come Pamela Prati, si intende): Achille Lauro. Il cocco della zia presenterà a Domenica in il suo romanzo autobiografico denominato 16 marzo – L’ultima notte.

Maria Falcone, sorella del giudice che morì nella Strage di Capaci e Presidente della Fondazione Falcone, interverrà in collegamento da Palermo per raccontare degli eventi in programma durante la settimana dedicata alla lotta contro la mafia, che culminerà con l’avvenimento Palermo chiama Italia… Al balcone, che in tutta la penisola riunirà gli italiani sabato 23 maggio alle 18.00 (giorno e ora in cui nel 1992 morì in un attentato Giovanni Falcone).

L’ultima parte di Domenica in sarà dedicata all’approfondimento della Fase 2 del Coronavirus, con particolare attenzione alla stagione turistica e balneare con Stefano Bonaccini ci sarà il Governatore della Regione Emilia-Romagna.

Ospiti di oggi:

Pamela Prati;

Viktorija Mihajlovic;

Achille Lauro;

Maria Falcone;

Stefano Bonaccini.

