Palermo, allerta incendi dolosi: brucia il Monte Cuccio – VIDEO

Brucia il Monte Cuccio, vicino Palermo: allerta incendi dolosi da parte dei vigili del fuoco, c’è paura e preoccupazione tra residenti.

Paura e preoccupazione per quanto sta accadendo a Palermo e dintorni, dove da giorni si stanno sviluppando incendi, sembra di natura dolosa. La preoccupazione maggiore è per l’area del Monte Cuccio.

La sala operativa dei vigili del fuoco evidenzia: “Il rogo che da ieri interessa Monte Cuccio è sulla parte alta del monte ma sta iniziando a scendere verso valle. Stiamo coordinando gli interventi per scongiurare lo sgombero delle abitazioni”.

Il capo della protezione civile Calogero Foti ha evidenziato la preoccupazione rispetto al fatto che “molti incendi sono dolosi”. La situazione più preoccupante, come detto, è a Palermo, ma in queste ore tutta la Sicilia deve fare i conti con gli incendi boschivi. 46 incendi a sterpaglie su un totale di 93 segnalazioni arrivate alla sala operativa in sole 24 ore sono stati domati dagli uomini dei Vigili del fuoco.