Incendio allo stabilimenti chimico di Marghera: “Restate in casa” – VIDEO

Questa mattina, intorno alle 10:15 è esploso un’incendio allo stabilimento chimico di Marghera (Venezia), i vigili del fuoco hanno recintato la zona.

Incidente potenzialmente letale avvenuto questa mattina allo stabilimento chimico di Marghera, a Venezia. Secondo quanto si apprende dalle fonti locali il fuoco ha cominciato a divampare intorno alle 10 ed è stato segnalato ai Vigili del Fuoco alle 10:15. Da questa mattina le squadre specializzate dei Pompieri lavorano per ridurre le fiamme e scongiurare il pericolo che queste si diffondano in tutto lo stabilimento.

A quanto pare poco fa, intorno alle 12.30, i Vigili del Fuoco hanno comunicato la riuscita del contenimento dell’incendio. Adesso le fiamme sono sotto controllo e nel corso delle prossime ore l’incendio sarà estinto del tutto. Ciò nonostante le autorità locali invitano i cittadini a rimanere nei propri appartamenti. L’incendio ha infatti generato una nube tossica che si è diffusa per tutta la città lagunare. Il bilancio provvisorio dell’incidente è di due feriti gravi che sono ricoverati nei centri ustioni di Padova e Verona.

⚠️ #Incendi #Malcontenta ⚠️

AGGIORNAMENTO: in questi minuti sta per partire una telefonata registrata con la voce del sindaco di Venezia, @LuigiBrugnaro, per invitare in via precauzionale la popolazione a restare al chiuso e non aprire le finestre

🔍 https://t.co/ISftPJifFj pic.twitter.com/oBskM4UuVK

— Comune di Venezia (@comunevenezia) May 15, 2020