Dramma Usa: bimbo di 5 anni trova una pistola e uccide il fratello

Bimbo di 5 anni trova una pistola e uccide il fratello: il dramma si è consumato negli Usa, l’arma era stata abbandonata nei boschi.

Un bambino ha ucciso accidentalmente suo fratello di 12 anni sabato dopo avergli sparato con una pistola abbandonata che ha trovato nei boschi dietro casa, ha detto la polizia. Il bambino di 5 anni ha detto ai funzionari che ha trovato l’arma e, pensando che fosse un giocattolo, ha sparato accidentalmente a suo fratello nel petto.

Leggi anche –>Violenza domestica a Terracina: bambino e madre picchiati, il piccolo dà l’allarme

Il tragico episodio è accaduto a Griffin, in Georgia: suo fratello è stato trasportato in un ospedale dove è morto per le ferite. L’arma potrebbe essere stata abbandonata da alcuni criminali in fuga, come ha potuto stabilire la polizia.

Leggi anche –> Foligno, trovata morta la bimba di 3 anni scomparsa

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fratello ucciso dal bimbo che spara un colpo di pistola

La polizia ha perquisito la zona dopo che gli uomini sono fuggiti e hanno trovato una borsa sospettata di contenere MDMA, ma al momento non hanno trovato altri elementi. “I bambini erano qui fuori a giocare pacificamente nel cortile sul trampolino”, ha detto a WGCL, affiliato della CNN, il vicino Tom Whitehead, proprietario di una carrozzeria davanti alla casa della famiglia.

La Divisione investigativa criminale del dipartimento di polizia sta cercando la persona sospettata di aver abbandonato la pistola. L’arma e l’abbigliamento del dodicenne verranno inviati all’Ufficio investigativo del crimine. Questo per “determinare ulteriormente chi ha posseduto e toccato l’arma”, ha detto la polizia. Non si hanno ulteriori elementi su quanto accaduto. Un portavoce della polizia di Griffin assicura: “Non lasceremo nulla di intentato”.