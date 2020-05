Coronavirus, allerta in Lombardia: tornano a salire contagi e decessi

La Regione Lombardia ha diffuso i dati aggiornati sulla situazione Coronavirus nel suo territorio: 111 i decessi in 24 ore (ieri 69), e 522 positivi in più.

Tornano a salire il numero dei decessi per Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono 111 le persone morte dopo essere state contagiate, mentre ieri erano state 69 e il giorno prima 62. Il totale arriva così a 15.296 vittime. Nel frattempo aumentano anche i contagi (a fronte però di un maggior numero di tamponi effettuati): +522 in un giorno con 14.080 tamponi, mentre ieri erano stati 394 con poco meno di 11mila tamponi, per un totale di 83.820 pazienti contagiati. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 635: il totale supera così quota 30mila. E continua il calo di ricoveri e terapie intensive.

Leggi anche –> Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 14 maggio

Leggi anche –> Multe Coronavirus | due 18enni sanzionati per colpa di un bacio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La curva del Coronavirus nella regione più colpita

I ricoverati nelle terapie intensive sono 10 in meno rispetto a ieri (quando il calo era stato di 15 rispetto alle 24 ore precedenti), mentre nei reparti ordinari il calo è di 189 pazienti (ieri 215). A Milano città si registrano altri 66 nuovi casi in 24 ore, per un bilancio totale di 9.251 persone contagiate dal Coronavirus. Con i numeri di oggi – ha precisato l’assessore all’Agricoltura della Regione Fabio Rolfi – l’indice r0 è sceso a 0,53 contro una media nazionale dello 0,7″. Ma la curva resta, per ovvie ragioni, attentamente monitorata dalle autorità competenti.

Di seguito i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo: 12.347 (+29)

Brescia: 13.948 (+106)

Como: 3.598 (+42)

Cremona: 6.285 (+12)

Lecco: 2.599 (+16)

Lodi: 3.313 (+12)

Monza e Brianza: 5.182 (+41)

Milano: 21.900 (+169), di cui a Milano città 9.251 (+66)

Mantova: 3.275 (+9)

Pavia: 4.896 (+47)

Sondrio: 1.338 (+17)

Varese: 3.322 (+20).

Leggi anche –> Palio di Siena annullato causa Coronavirus: “Mai accaduto nel dopoguerra”

Leggi anche –> Coronavirus, Trapani zero contagi: è la città più sicura d’Italia

EDS